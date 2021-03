Caso Lazio Torino, la Corte d’Appello respinge il ricorso biancoceleste (Di martedì 30 marzo 2021) La Corte d’Appello ha respinto il ricorso della Lazio in merito al match col Torino Aggiornamenti sulla battaglia legale tra Lazio e Torino per il mancato match dello scorso 2 marzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Corte d’Appello avrebbe respinto il ricorso del club biancoceleste. La società del presidente Lotito aveva chiesto il 3-0 a tavolino per la partita che non si è giocata. Tuttavia, la giustizia sportiva avrebbe deciso di non accogliere il ricorso della Lazio. Adesso, la Prima Squadra della Capitale si rivolgerà, molto probabilmente, al Collegio di Garanzia del CONI per andare fino in fondo in questa vicenda. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Laha respinto ildellain merito al match colAggiornamenti sulla battaglia legale traper il mancato match dello scorso 2 marzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, laavrebbe respinto ildel club. La società del presidente Lotito aveva chiesto il 3-0 a tavolino per la partita che non si è giocata. Tuttavia, la giustizia sportiva avrebbe deciso di non accogliere ildella. Adesso, la Prima Squadra della Capitale si rivolgerà, molto probabilmente, al Collegio di Garanzia del CONI per andare fino in fondo in questa vicenda. Leggi su ...

Lazio - Torino si gioca, respinto il ricorso di Lotito Leggi anche Lazio - Torino, il giudice sportivo: la partita va rigiocata, niente 3 - 0 a tavolino Quando si gioca? La Asl blocca i granata ma la Lega non rinvia: nuovo caso Juve - Napoli

Caso Lazio-Torino, Corte d'Appello rinvia il verdetto la Repubblica Lazio-Torino, respinto il ricorso biancoceleste: la gara va disputata La Lazio potrebbe ora rivolgersi al Collegio di garanzia del CONI ... con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, ...

La Corte d’Appello dà torto alla Lazio, la partita col Torino si deve giocare A meno che la Lazio non ricorra all’ultimo grado della giustizia sportiva, il Collegio di garanzia del Coni che per primo per un caso analogo diede ragione al Napoli. La difesa della Lazio – spiega la ...

