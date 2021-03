Calciomercato Juventus, per l’attacco in arrivo una stella della Premier: a zero! (Di martedì 30 marzo 2021) Potrebbe essere la grande occasione per inserire un altro campione assoluto al fianco di Cristiano Ronaldo Uno dei più grandi attaccanti della storia della Premier League è pronto a salutare il campionato inglese. Dopo 10 anni di record e successi, il Kun Aguero L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Potrebbe essere la grande occasione per inserire un altro campione assoluto al fianco di Cristiano Ronaldo Uno dei più grandi attaccantistoriaLeague è pronto a salutare il campionato inglese. Dopo 10 anni di record e successi, il Kun Aguero L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : #RenatoPortaluppi vuol portare #DouglasCosta al #Gremio 'È interessato' #Juventus #BayernMonaco - Gazzetta_it : #Juve, preso il giovane #EliasSolberg, il nuovo Hauge. Chi è, dove gioca #calciomercato - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina - SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina - calciomercatoit : ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina -