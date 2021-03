Banda Ultra Larga, Open Fiber: a Jolanda di Savoia il via al Piano Scuole (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – A Jolanda di Savoia (Ferrara) Lepida, la in-house della Regione Emilia-Romagna che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture di TLC degli Enti pubblici regionali, ha attivato la connettività Ultrabroadband nella prima scuola oggetto della nuova convenzione, siglata alla fine del 2020 con Mise, Regione e Infratel. Prende così il via il Piano Scuole, nato alla fine del 2020 con l’obiettivo di fornire connettività a Banda Ultra Larga, reti di accesso e servizi di gestione agli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale, pesantemente colpito dall’emergenza Covid-19, consentirà di connettere tutte le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione che ancora non dispongono di servizi web di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Adi(Ferrara) Lepida, la in-house della Regione Emilia-Romagna che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture di TLC degli Enti pubblici regionali, ha attivato la connettivitàbroadband nella prima scuola oggetto della nuova convenzione, siglata alla fine del 2020 con Mise, Regione e Infratel. Prende così il via il, nato alla fine del 2020 con l’obiettivo di fornire connettività a, reti di accesso e servizi di gestione agli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale, pesantemente colpito dall’emergenza Covid-19, consentirà di connettere tutte leprimarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione che ancora non dispongono di servizi web di ...

Advertising

InnovazioneGov : Questa mattina relazione del ministro #Colao al Consiglio dei ministri sulle priorità per la #transizionedigitale d… - News_CED : La crescente competizione tecnologica tra #USA e Cina comprende anche questioni geostrategiche nei settori difesa,… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BANDA ULTRA LARGA: « MERCOLEDÌ 31 MARZO ALLE 16.00 LA CONFERENZA CON TUTTI I SINDACI DE… - RegioneLazio : RT @robertalombardi: Circa 5 milioni di euro per i bonus banda ultra larga disponibili ora per tutti i Comuni della @RegioneLazio senza lim… - Lux97335459 : RT @robertalombardi: Circa 5 milioni di euro per i bonus banda ultra larga disponibili ora per tutti i Comuni della @RegioneLazio senza lim… -