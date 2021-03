Atac-Astral | modificate linee S per studenti e lavoratori

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – Riparte mercoledi’ 7 aprile, in concomitanza con la riapertura delle scuole superiori, il servizio di potenziamento straordinario del trasporto pubblico offerto dalleS. La rete di bus integrativi gestiti daspa, per conto della Regione Lazio, in collaborazione cone Roma Servizi per la Mobilita’, torna con un’offerta completamente rinnovata e rimodulata per rispondere maggiormente alle esigenze di. Grazie a un lavoro congiunto di studio e pianificazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, infatti, e’ stato approntato un adeguamento dinamico dell’offerta, realizzato in base all’effettiva domanda dell’utenza cosi’ come emerso nelle prime settimane di esercizio. Sono state apportate integrazioni di linea, modifiche di itinerari e frequenza, introduzioni ...