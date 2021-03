Assegno unico, detrazioni anche per i figli con più di 21 anni (Di martedì 30 marzo 2021) Oggi il Senato approverà in via definitiva la legge sull‘Assegno unico e universale per i figli, il provvedimento che rivoluziona gli aiuti alle famiglie. A disposizione ci sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha affermato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, e l’Assegno potrebbe andare anche a chi ha figli con più di 21 anni. Una norma transitoria preannunciata dalla ministra consentirà di non perdere il beneficio anche alle famiglie che hanno detrazioni fiscali per figli di oltre 21 anni. Assegno unico, le risorse potranno aumentare “Ci sono 20 miliardi che sono stati già ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) Oggi il Senato approverà in via definitiva la legge sull‘e universale per i, il provvedimento che rivoluziona gli aiuti alle famiglie. A disposizione ci sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha affermato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, e l’potrebbe andarea chi hacon più di 21. Una norma transitoria preannunciata dalla ministra consentirà di non perdere il beneficioalle famiglie che hannofiscali perdi oltre 21, le risorse potranno aumentare “Ci sono 20 miliardi che sono stati già ...

ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è una delle proposte fondative di Italia Viva, lanciata dal palco della Leopolda10 dal… - matteosalvinimi : Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie… - altrogiornorai1 : La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia @elenabonetti presenta l’assegno unico a #OggièUnAltroGiorno… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Atteso per oggi il via libera definitivo al Senato della legge delega sull'assegno unico per i… - infoitinterno : Assegno unico: ecco chi ci perde -