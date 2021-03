Amanda Seyfried sostituisce Kate McKinnon in The Dropout (Di martedì 30 marzo 2021) Amanda Seyfried sostituisce Kate McKinnon nella miniserie biografica The Dropout, incentrata sull'ascesa e sulla caduta dell'imprenditrice americana Elizabeth Holmes. Dopo l'uscita di scena di Kate McKinnon, Amanda Seyfried è la nuova protagonista della miniserie Hulu The Dropout, che racconta la storia della fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes. Come annuncia Hollywood Reporter, Amanda Seyfried sarà la protagonista della serie basata sul podcast di ABC News e incentrata sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, che ha raccolto centinaia di milioni fondando la sua compagnia biotech e diventando rapidamente una delle più celebrate imprenditrici americane. Dopo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021)nella miniserie biografica The, incentrata sull'ascesa e sulla caduta dell'imprenditrice americana Elizabeth Holmes. Dopo l'uscita di scena diè la nuova protagonista della miniserie Hulu The, che racconta la storia della fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes. Come annuncia Hollywood Reporter,sarà la protagonista della serie basata sul podcast di ABC News e incentrata sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, che ha raccolto centinaia di milioni fondando la sua compagnia biotech e diventando rapidamente una delle più celebrate imprenditrici americane. Dopo ...

