Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è riuscita nel miracolo umano di eliminare la povertà estrema

(Di lunedì 29 marzo 2021) Una conquista tutta cinese. Il presidente cinese Xihache Pechino ènel “” dila. Durante una sontuosa cerimonia nella capitale cinese, Xi ha consegnato medaglie a funzionari delle comunità rurali, alcuni dei quali negli abiti tradizionali delle minoranze etniche, e ha promesso di condividere “l’esempio cinese” con altri Paesi in via di sviluppo. “Nessun altro Paese è in grado di sollevare centinaia di milioni di persone dallain così poco tempo”, ha detto Xi, “è stato fatto unche passerà alla storia”. Xi nel 2015 aveva promesso di sradicare laentro il 2020, ...

Ultime Notizie dalla rete : Jinping dichiarato

