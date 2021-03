Vomero | Sanzioni per festa in una casa in via Donizetti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Servizio straordinario di controllo nel quartierein particolare nelle zone della “movida”, in via Luca Giordano, via Scarlatti, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Falcone e ai giardini Nino Taranto. Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Vomero Sanzioni

hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere in particolare nelle zone della "movida", in via Luca Giordano, via Scarlatti, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Falcone e ai giardini Nino Taranto. Scattano le sanzioni per 7 persone trovate prive della mascherine. Infine, in un appartamento in via ...