Varianti Covid | Vaia | «Non possono essere una scusa per chiudere»

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ledel coronavirus e la loro possibile evoluzione dopo la vaccinazione di massa contro ilsono uno de temi da affrontare per la scienza ed anche per l'umanità, tenuto conto che molto impatterà anche sulla quotidianità. In questi casi l'opzione migliore per affrontare l'argomento è attingere da fonti e opinioni scientifiche. In tal senso, risulta significativa un'intervista rilasciata dal professor Francescoal quotidiano La Verità (nell'edizione del 29 marzo 2021). Il medico è il direttore sanitario di una struttura d'eccellenza come lo Spallanzani di Roma. Ledel coronavirus pernon vanno usate come «clave» «Le- ha dichiarato - saranno una costante. Ma i vaccini tendenzialmente offrono una qualche copertura».ha ha ...