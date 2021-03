Uomini e Donne, delusione enorme per Gemma Galgani: cosa succede (Di lunedì 29 marzo 2021) Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne trono over, sta vivendo una grandissima delusione: scopriamo cosa succede. Continua il periodo nero per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese ha preso male la decisione di Maurizio di lasciare il programma e nella puntata di venerdì l’abbiamo vista alle prese con uno sfogo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021), storica protagonista ditrono over, sta vivendo una grandissima: scopriamo. Continua il periodo nero per. La dama torinese ha preso male la decisione di Maurizio di lasciare il programma e nella puntata di venerdì l’abbiamo vista alle prese con uno sfogo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - MinisteroDifesa : #28marzo Auguri alle donne e agli uomini dell'#AeronauticaMilitare! Forza Armata autonoma dal 28 marzo 1923, l'Ar… - matteosalvinimi : Nel giorno del 98esimo anniversario, auguri e GRAZIE agli uomini e alle donne dell’Aeronautica militare: Orgoglio I… - chiara2005 : @Giudeciantiss Ahaha, telenovela, per quali versi, giusto per capire? Quest'anno più che altro sembra Uomini e Donn… - FraterVentus : RT @claudio_2022: Ciao Maschio Se ne parla pochissimo, ma anche gli uomini subiscono molestie Oltre il 18% di chi è in età lavorativa. Le a… -