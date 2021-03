Tommaso Zorzi impaurito | l’incidente di Gilda

(Di lunedì 29 marzo 2021) Piccolo inconveniente per: la cagnolina, a cui è molto affezionato, ha avuto un piccolo incidente proprio questa mattina. Fortunatamente sembra che non sia nulla di grave, ma il vincitore del Grande Fratello Vip ha lasciato un messaggio sui social esprimendo grande preoccupazione. Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana di: la cagnolina, sua fedele compagna ormai da qualche anno, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

ad esempio è opinionista de 'L'Isola dei Famosi', mentre Giulia Salemi ha lanciato una sua nuova collezione di costumi e Andrea Zelletta ha promesso che tra poco annuncerà una grande ...Come Selvaggia Roma che ebbe un flirt con Enock Barwuah, Sonia Lorenzin che litigò cone Samantha De Grenet che ebbe delle incomprensioni con Dayane Mello. In questo caso né la ...Il primo concorrente eliminato dall'Isola dei Famosi, Akash Kumar, ne ha anche per Ilary Blasi ed un'altra opinionista, Elettra Lamborghini.Secondo le teorie degli utenti sul web, alcuni ex Vipponi avrebbero lanciato delle frecciatine social a Maria Teresa Ruta.