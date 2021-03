Tassa di possesso - Come calcolare (e pagare) il bollo auto (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando si cambia auto, è opportuno calcolare la Tassa di possesso a cui si va incontro, che dipende dal propulsore e dall'omologazione dei veicolo. Dal gennaio 1998, la Tassa va parametrata alla potenza effettiva espressa in kilowatt (che si trova sulla carta di circolazione) e non più, Come in passato, ai cosiddetti cavalli fiscali. Se il numero dei kW ha una virgola, non vanno considerati i decimali. Inoltre l'importo varia in base alla classe ambientale, se per esempio è Euro 2, Euro 3 eccetera: più l'auto inquina, più si paga. Il calcolo si fa così: fino a 100 kW di potenza si moltiplica il loro numero per la tariffa della categoria di inquinamento che va da 3 euro (Euro 0) a 2,58 euro (Euro 4 e superiori). Se la potenza supera i 100 kW, si moltiplicano i kilowatt ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando si cambia, è opportunoladia cui si va incontro, che dipende dal propulsore e dall'omologazione dei veicolo. Dal gennaio 1998, lava parametrata alla potenza effettiva espressa in kilowatt (che si trova sulla carta di circolazione) e non più,in passato, ai cosiddetti cavalli fiscali. Se il numero dei kW ha una virgola, non vanno considerati i decimali. Inoltre l'importo varia in base alla classe ambientale, se per esempio è Euro 2, Euro 3 eccetera: più l'inquina, più si paga. Il calcolo si fa così: fino a 100 kW di potenza si moltiplica il loro numero per la tariffa della categoria di inquinamento che va da 3 euro (Euro 0) a 2,58 euro (Euro 4 e superiori). Se la potenza supera i 100 kW, si moltiplicano i kilowatt ...

