Sinistra chiude a Calenda: valutiamo altro, non è candidato giusto (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Poco unitario e incapace di attrarre su di se’ i voti del Movimento 5 Stelle in un eventuale ballottaggio. La Sinistra del fronte progressista romano con questi due argomenti manda in soffitta l’ipotesi di un sostegno alla candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. Le recenti parole del leader di Azione, che ha annunciato di non volersi ritirare dalla corsa, espresso dubbi sulle primarie e proposto un ticket al Pd (lasciando ai dem la scelta del vicesindaco), hanno suonato come una provocazione in quell’arcipelago formato da Sinistra x Roma, Articolo 1, Sinistra Italiana, socialisti e Verdi. Che e’ pronto anche a formulare una candidatura propria se l’ex ministro dello Sviluppo economico fosse alla fine la scelta del PD. “Roma ha bisogno di una proposta che metta al centro il lavoro, la lotta alla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Poco unitario e incapace di attrarre su di se’ i voti del Movimento 5 Stelle in un eventuale ballottaggio. Ladel fronte progressista romano con questi due argomenti manda in soffitta l’ipotesi di un sostegno alla candidatura di Carloa sindaco di Roma. Le recenti parole del leader di Azione, che ha annunciato di non volersi ritirare dalla corsa, espresso dubbi sulle primarie e proposto un ticket al Pd (lasciando ai dem la scelta del vicesindaco), hanno suonato come una provocazione in quell’arcipelago formato dax Roma, Articolo 1,Italiana, socialisti e Verdi. Che e’ pronto anche a formulare una candidatura propria se l’ex ministro dello Sviluppo economico fosse alla fine la scelta del PD. “Roma ha bisogno di una proposta che metta al centro il lavoro, la lotta alla ...

