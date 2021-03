Quegli artigiani che reagiscono alla crisi con l' e-commerce

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 marzo 2021) L'ora dell'Entrepreneurial economy Mirta, la piattaforma per fare sistema sul mercato globale Il decalogo per vendere online «Laoffre sempre opportunità. E Internet può essere una soluzione. Se un anno fa con il negozio chiuso ci fossimo pianti addosso, il nostro e-non sarebbe passato da 20.000 a 600.000 euro». Nicola Olivieri lancia un messaggio accorato ai piccoli produttori come lui: «Non abbattevi. Reagite e accettate la sfida». Il titolare di Olivieri 1882, un ragazzo di 34 anni, la sua sfida l'ha vinta. Quella che era una pasticceria artigianale di famiglia di una cittadina del profondo Veneto, Arzignano in provincia di Vicenza, è diventata un player globale, con addirittura un sito completamente dedicato al mercato americano. Già, perché in questi tempi in cui il Covid sta mettendo in ginocchio rosso ...