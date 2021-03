Pasqua, da Coldiretti il Made in Italy per famiglie in difficoltà (Di lunedì 29 marzo 2021) A Palazzo Chigi è arrivato il primo carico di aiuti destinati alle famiglie che non si possono permettere di portare in tavola i migliori prodotti agroalimentari. Una delegazione guidata dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha consegnato il carico al premier Mario Draghi. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) A Palazzo Chigi è arrivato il primo carico di aiuti destinati alleche non si possono permettere di portare in tavola i migliori prodotti agroalimentari. Una delegazione guidata dal presidente di, Ettore Prandini, ha consegnato il carico al premier Mario Draghi. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città.

