Omicidio Gucci, Pina Auriemma a Live Non è la D'Urso: “Patrizia Reggiani è pericolosissima” (Di lunedì 29 marzo 2021) Nell'ultima puntata di Live non Non è la D'Urso si è parlato dell'Omicidio Gucci con Pina Auriemma, la donna accusata di aver fatto da intermediaria, che definisce ancora Patrizia Reggiani come pericolosa. Spazio all'Omicidio Gucci nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, che porta in studio Pina Auriemma, la donna accusata all'epoca di essere stata intermediaria tra la mandante e gli esecutori del delitto. Lei voleva essere dimenticata, come ha ribadito a chiare lettere a Barbara D'Urso, ma il film House of Gucci di Ridley Scott ha riportato il caso del 1995 sulle pagine dei giornali. GiusepPina, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Nell'ultima puntata dinon Non è la D'si è parlato dell'con, la donna accusata di aver fatto da intermediaria, che definisce ancoracome pericolosa. Spazio all'nell'ultima puntata di- Non è la D', che porta in studio, la donna accusata all'epoca di essere stata intermediaria tra la mandante e gli esecutori del delitto. Lei voleva essere dimenticata, come ha ribadito a chiare lettere a Barbara D', ma il film House ofdi Ridley Scott ha riportato il caso del 1995 sulle pagine dei giornali. Giusep, ...

Advertising

infoitcultura : PINA AURIEMMA, OMICIDIO GUCCI/ 'Mai rimosso. Patrizia Reggiani? Eravamo amiche' - ClarabellaBest : RT @LiveNoneladUrso: 'Il mio sogno era quello di essere dimenticata' In esclusiva a Live #noneladurso, Pina Auriemma, complice di Patrizia… - ClarabellaBest : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso, il racconto di Pina Auriemma, l'intermediaria di Patrizia Reggiani nell'omicidio di Maurizio Gucc… - frenchgarden01 : @Corriere Come giustificare, minimizzare e rendere glamour la violenza domestica (in questo caso un omicidio) contr… - zazoomblog : Omicidio Gucci la “maga” Pina Auriemma che ingaggiò i killer: “Patrizia Reggiani è pericolosissima” - #Omicidio… -