No | i vaccini a mRna non ci fanno diventare delle «fabbriche di virus»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il 29 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare la seguente affermazione «c’è chi sostiene che con il vaccino COVID asussista il rischio che si inneschi un processo di trascrittasi inversa, e cioè che dall’del vaccino che serve a sintetizzare la sola proteina spike, possa essere ricreato il messaggio di RNA per sintetizzare l’intero». Si tratta di un’affermazione circolata anche su Facebook, dove si è detto che ici renderebberopotenziali «di», e in alcuni articoli come questo di CityMilanoNews del 21 marzo 2021 secondo cui le cellule del nostro corpo, dopo la vaccinazione, diventerebbero «Covid permanenti». Responsabile di ...