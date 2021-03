Next Generation Eu e lotta all’evasione fiscale per uscire dalla crisi post-Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) È notizia di pochi giorni fa che, per far fronte all’aumento del debito pubblico causato dal, l’Inghilterra abbia deciso di alzare le tasse. Secondo il piano preliminare presentato da Rishi Sunak, attuale Cancelliere dello Scacchiere inglese, dal 2023 le tasse sui profitti aziendali superiori alle 250.000 sterline dovrebbero passare dal 19% al 25%. Questo rappresenta il primo aumento delle tasse sui profitti aziendali in oltre 40 anni. L’Inghilterra è stato il primo dei paesi Europei a muoversi nella direzione di un aumento delle tasse per ridurre il debito pubblico, ma non sarà di certo l’ultimo. Tra i tanti problemi che la politica dovrà affrontare nell’era, il ripianamento del debito nazionale è sicuramente in cima all’agenda di quasi tutti i governi mondiali. Per capire l’entità del problema, guardiamo alla ...