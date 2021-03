Napoli | multa di 400 euro per un papà | giocava in strada col figlio di 3 anni

(Di lunedì 29 marzo 2021), 29 mar – Unasalatissima per undi“colpevole” di giocare incoldi appena trein contravvenzione alle norme anti-Covid.salata per unLo racconta lo stesso sventuratoora obbligato a pagare 400perché ildi tre“camminava saltellando” ininsieme a lui. Il tutto è accaduto ae a raccontare l’epidosio è il protagonista, Antonio Fornabaio, alle telecamere di Mattino Cinque: “Sono statoto perché miozompettava”. L’episodio risale allo scorso 20 marzo. I due, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli multa

Il Primato Nazionale

... non gli danno una", propone ribadendo che il 7 aprile prossimo lui aprirà il suo locale "perché non ce la facciamo più". La protesta dei ristoratori, annuncia, si terrà il 30 marzo a, l'...Restrizioni anti contagio e sanzioni 'assurde' a. Unadi 400 euro perché il figlio di 3 anni 'camminava saltellando'. Questa la denuncia che arriva da. A raccontarla, in collegamento a 'Mattino Cinque' è Antonio Fornabaio: '...La protesta del Movimento 7 novembre, che chiede formazione per poter lavorare nella cura del verde pubblico: «I pochi giardinieri del Comune non possono garantire servizio» ...Un tour di cinque tappe che porterà la carovana dei manifestanti di “Io Apro” a toccare alcune delle più importanti città d’Italia. Una serie ...