Milano, centinaia di manifestanti in piazza della Scala contro le chiusure: "Dal 7 aprile apriremo. L'alternativa è fallire domani" (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è svolta in piazza della Scala a Milano la prima tappa del 'Io Apro Tour', manifestazione che vede la partecipazione di circa un centinaio tra imprenditori, ristoratori e commercianti. "Siamo qui perché non possiamo più aspettare, dal 7 aprile noi riapriremo i locali", spiega uno degli organizzatori della manifestazione. "Sono venuta da Roma", dice un'estetista, "lo Stato ci ha tolto la dignità e il diritto al lavoro, così non possiamo andare avanti". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

