Heather Parisi contro tutto e tutti | È un diritto di ogni donna

Leggi su kronic

(Di lunedì 29 marzo 2021) Soltanto pochi giorni fa,ha espresso il suo pensiero riguardo una questione spinosa, andandoil parere di molti(Instagram)è una showgirl e cantante statunitense naturalizzata italiana. Probabilmente nel periodo tra gli anni settanta e ottanta è stata una delle più famose nel suo campo, anche grazie alla partecipazione in diversi programmi televisivi. Dopo aver trascorso gli anni della giovinezza negli States, dapprima in California e in seguito a New York, raggiunta la maggiore età è arrivata in Italia. In realtà, la sua era una vacanza, ma qui nel nostro Paese fu notata da un noto coreografo italiano, il quale la presentò a Pippo Baudo. Visualizza questo post su ...