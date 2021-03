Graduatorie ATA 24 mesi, il via dal Ministero: domande dal 23 aprile al 14 maggio. NOTA (Di lunedì 29 marzo 2021) Al via le operazioni per l'indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Al via le operazioni per l'indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA L'articolo .

Advertising

Mattia64143481 : @repubblica Speriamo non si faccia come il personale ATA : Corsi di formazione ed istruzione tecnica superiore non… - boccininocisl : Graduatorie ATA terza fascia, elenco delle Amministrazioni statali ed enti Locali in cui il servizio svolto fa punt… - zazoomblog : Pierro (Lega): “Ritardi sui corsi per malfunzionamenti no a penalizzazioni per graduatorie Ata” - #Pierro #(Lega):… - boccininocisl : ATA, domanda graduatorie terza fascia: quali sono i titoli di preferenza, dove inserirli - Orizzonte Scuola Notizie… - scuolainforma : #Graduatorie #ATA III fascia, servizi che danno punteggio: nuovi chiarimenti del Ministero -