Godzilla vs. Kong stroncato dai fan dello Snyderverse furiosi con Warner Bros.

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alcuni fan di Zack Snyder starebbero bombardandovs.di recensioni negative perché sonocon., colpevole di non voler proseguire lo. Alcuni fanhanno preso di miravs.scrivendo recensioni negative a causa della loro rabbia nei confronti della., colpevole di non voler proseguire la collaborazione col loro beniamino Zack Snyder.vs.è l'ultimo capitolo del franchise di WB e Legendary, il MonsterVerse, iniziato nel 2014. È il quarto film proveniente da quell'universo, ma il primo per vederee King...

Beatrice Pagan per www.movieplayer.itvsvssta ottenendo degli ottimi risultati ai box office e gli incassi potrebbero arrivare alla fine del weekend a sfiorare, o addirittura superare, quota 100 milioni di dollari. ...Alcuni fan dello Snyderverse hanno preso di miravs.scrivendo recensioni negative a causa della loro rabbia nei confronti della Warner Bros., colpevole di non voler proseguire la collaborazione col loro beniamino Zack Snyder....Il merchandise ufficiale di Godzilla Singular Point, anime prodotto da Netflix, che sarà disponibile per un tempo limitato.Godzilla vs Kong ha esordito al box-office a livello internazionale e registra 70 milioni di dollari in Cina e 122 milioni a livello globale.