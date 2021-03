Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Toloi: 'Sono qui grazie all'@Atalanta_BC e a Gasperini, mi hanno fatto crescere, è una società s… - sportli26181512 : #Gasperini: '#Atalanta trattata ancora come una squadretta, ma…': Il tecnico nerazzurro alza la voce: “Diventeremo… - calciomercatoit : ?? #Atalanta - #Castagne all'attacco contro #Gasperini - infoitsport : Atalanta, Gasperini si sfoga: “Siamo all’altezza delle big, ma ci trattano da squadretta” - sportli26181512 : L'ex Atalanta #Castagne: '#Gasperini? Ha problemi a controllarsi...': La scorsa estate si è trasferito al Leicester… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Atalanta

Dagli obiettivi della suaalla verità sul Papu Gomez, del quale tanto si è parlato in questi ultimi mesi. " Due anni ...dal punto di vista tecnico e mentale - ha raccontato Gian Piero...Un altro ex atalantino, dopo il Papu Gomez, ha ammesso di non essersi trovato bene con Gian Piero, tecnico dei bergamaschi. L'negli ultimi anni è stata descritta da molti addetti ai lavori come un esempio di virtù calcistica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma è ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Nextmediaweb, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, ...Il tecnico nerazzurro alza la voce: “Diventeremo ancora più forti. Noi abbiamo bilanci fortissimi, tra le concorrenti invece vedo problemi economici” ...