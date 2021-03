Fa Cup, torna il pubblico negli stadi per le semifinali: sarà una prova generale per il futuro (Di lunedì 29 marzo 2021) Il ritorno del pubblico negli stadi si fa sempre più vicino, almeno in Inghilterra. Le due semifinali di FA Cup, infatti, stando a quanto riportato dalla Bbc, potranno avere alcuni spettatori sugli spalti. Il 17 aprile Chelsea e Manchester City scenderanno in campo a Wembley, mentre il giorno successivo sarà la volta di Leicester e Southampton. Le semifinali, dunque, saranno un importante banco di prova che potrebbe essere il preludio del ritorno del pubblico anche nelle partite di Premier League. Il segretario alla cultura Oliver Dowden, intervistato dalla Bbc, ha parlato di questa possibilità: “Vogliamo riportare negli stadi il maggior numero di persone nel modo più sicuro possibile. Vogliamo renderlo il più semplice ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Il ritorno delsi fa sempre più vicino, almeno in Inghilterra. Le duedi FA Cup, infatti, stando a quanto riportato dalla Bbc, potranno avere alcuni spettatori sugli spalti. Il 17 aprile Chelsea e Manchester City scenderanno in campo a Wembley, mentre il giorno successivola volta di Leicester e Southampton. Le, dunque, saranno un importante banco diche potrebbe essere il preludio del ritorno delanche nelle partite di Premier League. Il segretario alla cultura Oliver Dowden, intervistato dalla Bbc, ha parlato di questa possibilità: “Vogliamo riportareil maggior numero di persone nel modo più sicuro possibile. Vogliamo renderlo il più semplice ...

Advertising

sportface2016 : #FaCup, torna il pubblico negli stadi per le semifinali: sarà una prova generale per il futuro - Marathonbet_IT : Lo show delle qualificazioni a #Qatar2022 torna con le sfide delle 18: in campo #Spagna, #Inghilterra e #Danimarca,… - PantheonVerona : Torna in campo domani, alle ore 18:00, la Nbv Verona tra le mura del PalaBanca di Piacenza per l'esordio nei Playof… - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: @DubaiWorldCup 2021, a @MeydanRacing si torna a correre dopo un anno di pausa, Military Law e Jesus’ Team sfidano Myst… - langolodeiprono : @DubaiWorldCup 2021, a @MeydanRacing si torna a correre dopo un anno di pausa, Military Law e Jesus’ Team sfidano M… -