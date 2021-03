**Diritti tv: Pizzul, ‘privilegiati interessi economici invece del rispetto per i telespettatori’** (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “La scelta da parte della Lega Serie A di assegnare i diritti tv a Dazn mi pare sia dettata da ragioni economiche e finanziarie, in pratica dalla volontà di raggranellare più soldi possibile, invece del rispetto dei telespettatori passato in secondo piano”. Così all’Adnkronos lo storico telecronista Rai Bruno Pizzul. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “La scelta da parte della Lega Serie A di assegnare i diritti tv a Dazn mi pare sia dettata da ragioni economiche e finanziarie, in pratica dalla volontà di raggranellare più soldi possibile,deldei telespettatori passato in secondo piano”. Così all’Adnkronos lo storico telecronista Rai Bruno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

