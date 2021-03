(Di lunedì 29 marzo 2021), stop alle lezioni in tutti gli istituti a Domusnovas (nel Sulcis) e Tempio Pausania (in Gallura) e tre classi in quarantena al Liceo Fermi di Nuoro peraccertati dial. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, diverse scuole chiuse a Cagliari dopo casi di positività tra i giovani - lucabattanta : RT @_adamastor__: @AlbertoBagnai Confermo. E l'estrema severità si estende anche a pazienti affetti da patologie diverse. I parenti (o il p… - sonoscettico : @CatoneIlCensore @sputnikvaccine Intanto continuare a fornire dati, una volta che saranno sufficienti potrà fare la… - andydemar : @sandraamurri1 @nonelarena @lucatelese Condivido tutte le sue parole. Scanzi, per me, ha anche l'aggravante di quel… - nappi43 : @50GENNY ...il covid ha fatto morire diverse migliaia di persone, inoltre però, ha rovinato milioni di cervelli, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid diverse

... di avere la possibilità di andare in ferie e di non dovervi più preoccupare del- 19. Salendo su un treno nella capitale austriaca, avete la possibilità di scegliere tra ben 19linee ...... oggi è un'azione necessaria, perché la strategia di Draghi e Figliuolo non consente opinioni. Il progetto principale di Salvini per contrastare ilè stato annunciato con enfasi sui ...ISOLA DEL GIGLIO - «Due cittadini non residenti, asintomatici, sono risultati positivi al covid-19 ma sono già da tempo in isolamento domiciliare a Giglio ...Il team, che è stato in Cina diverse settimane, suggerisce di fare ulteriori ricerche in varie aree ma chiude all’'ipotesi della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan che per mesi è stato al ...