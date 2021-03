Covid 19, ritardi per il vaccino in Liguria: “Mia madre 97enne e io ultra fragile: un calvario” (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesco Grillone racconta i ritardi per ricevere il vaccino anti Covid 19: “E poi leggo del personale giudiziario e degli impiegati universitari, peraltro in smart working, che invece sono stati vaccinati”. In tutta Italia, non sono purtroppo pochi i casi di ritardi nelle vaccinazioni anti Covid 19 per i pazienti fragili e gli over 80. Leggi su 2anews (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesco Grillone racconta iper ricevere ilanti19: “E poi leggo del personale giudiziario e degli impiegati universitari, peraltro in smart working, che invece sono stati vaccinati”. In tutta Italia, non sono purtroppo pochi i casi dinelle vaccinazioni anti19 per i pazienti fragili e gli over 80.

