Ci saranno zone gialle a metà aprile? Salvini continua a dirlo: "Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati: le cure, i vaccini e le terapie domiciliari, se serve producendo vaccini anche in Italia; i rimborsi economici alle famiglie e ale imprese, veloci, efficaci, recuperando i mesi persi in passato. E poi, dopo Pasqua, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture, di ritorno alla normalità. Salute e lavoro possono, anzi devono, camminare insieme". Ma, come spiega anche Repubblica, le eventuali riaperture dipenderanno solo dai dati: Che venga scritto o meno poco importa, ma il governo ha detto chiaramente che se la curva lo consentirà il congelamento della zona gialla potrebbe decadere.

