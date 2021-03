Chi è Ester Pantano? Età, carriera e vita privata dell’attrice (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco chi è Ester Pantano, età – carriera e vita privata dell’attrice di Makari Ester Pantano è una giovane e nota attrice, tra i protagonisti della nuova serie Makari in onda su Rai Uno, dove interpreta il ruolo di Suleima. L’attrice siciliana è nata il 20 giugno 1990 a Catania. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico si era iscritti all’Università alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Due anni dopo decise di interropere gli studi per trasferirsi a Roma e studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in televisione come attrice risale al 2012, quando ha recitato nella nota ed amatissima serie Il Commissario Montalbano. Prima di approdare nel cast di Makari Ester ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco chi è, età –di Makariè una giovane e nota attrice, tra i protagonisti della nuova serie Makari in onda su Rai Uno, dove interpreta il ruolo di Suleima. L’attrice siciliana è nata il 20 giugno 1990 a Catania. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico si era iscritti all’Università alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Due anni dopo decise di interropere gli studi per trasferirsi a Roma e studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in televisione come attrice risale al 2012, quando ha recitato nella nota ed amatissima serie Il Commissario Montalbano. Prima di approdare nel cast di Makari...

