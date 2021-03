Canale Suez | disincagliata la portacontainer Ever Given

(Di lunedì 29 marzo 2021) E’ statalache si era bloccata martedì neldi. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina. Come ha spiegato il fornitore di servizi, durante la notte di luna piena l’alta marea ha facilitato le operazioni per disincagliare la. Non è chiaro quando ildiverrà riaperto al traffico. Secondo laCanal Authority (Sca), ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità deldiin attesa di transito. Secondo la Sca, con lo stop l’Egitto perde circa ...

La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi. La ...AGI - Se nei giorni scorsi Bloomberg aveva stimato la perdita giornaliera causata dal blocco del Canale di Suez in 9,6 miliardi, anche l'Egitto inizia a fare i conti dei mancati incassi che lo stretto ...