Canale di Suez | disincagliata la nave cargo Ever Given

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Le autorità egiziane hanno confermato che la nave portacontainer Ever Given è riuscita a tornare completamente a galla dopo aver bloccato per diversi giorni il Canale e il commercio marittimo internazionale. Il fornitore di servizi del Canale di Suez, Leth Agencies, ha confermato che la mega-nave sta attualmente navigando verso nord nella direzione dei laghi Amari che si trovano lungo il Canale. Il consigliere presidenziale dell'autorità SCA, Mohab Mamish, oltre a manifestare la soddisfazione per la riuscita dell'operazione, ha detto che sarà raddoppiato il lavoro per consentire alle navi in attesa di attraversare il Canale dopo una settimana di chiusura. Finora ci sono 321 navi che aspettano di entrare ...

