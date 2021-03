Buffon a un bivio | ritiro o un' ultima stagione lontano dalla Juventus

(Di lunedì 29 marzo 2021) 42 anni e ancora sentirsi un ragazzino: non è facile la decisione che Gianluigidovrà prendere al termine di questa. Il Campione del Mondo si sente ancora e l'ha dimostrato in campo. ...

Advertising

gilnar76 : Ultimissime #Juve: l’ombra d ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportface2016 : #Buffon deluso dalla #Juventus, ora è al bivio: smettere o fare il titolare altrove - zazoomblog : Buffon al bivio: ritiro o ultima stagione da titolare lontano dalla Juventus - #Buffon #bivio: #ritiro #ultima - BCatrama : Gigi #Buffon è arrivato ad un bivio: cercare un'altra squadra o aprire un centro scommesse tutto suo. - ItaSportPress : Buffon al bivio: ritiro o ultima stagione da titolare lontano dalla Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon bivio

Nelle prossime settimane, Gigidovrà prendere una decisione complicata, prima c'è da portare a termina la stagione con un piazzamento Champions e la finale di Coppa Italia da conquistare ...è dunque ad unimportante. Super Gigi si sente ancora in grado di fare la differenza e vorrebbe maggiore spazio, cosa che alla Juventus non è possibile. Per questa ragione si potrebbe ...“Giugno 2023 è il limite massimo, ma potrei anche smettere tra quattro mesi”. Così in una recente intervista a “The Guardian”, Gigi Buffon tiene aperta ...Sono giorni di profonde riflessioni per Gianluigi Buffon, che arrivato ormai alla veneranda età di 43 anni, non sente di aver dato tutto al calcio. Il portiere della Juventus, infatti, vorrebbe rimand ...