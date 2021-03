Amici | Rosa Di Grazia viene duramente attaccata da un ex ballerino del programma

(Di lunedì 29 marzo 2021) Le fan sfegatate e i fan sfegatati diche non si sono persi neanche un'edizione delsi ricorderanno sicuramente di Giorgio Albanese. Ilpartecipò alla quattordicesima edizione del, quella in cui i vincitori furono i The Kolors di Stash. Albanese faceva parte della squadra blu capitanata da Elisa ed uscì nel corso della semifinale. Il ragazzo, classe '94, sul suo seguitissimo (142mila follower) profilo Instagram ogni tanto commenta le vicende dela cui ha partecipato in passato. E con una Storia pubblicata poche ore fa l'ex concorrente fa ha sollevato un grosso polverone. Albanese, infatti, ha attaccatodi, una ballerina dell'edizione corrente, molto discussa dalla fandom di ...

... spiega l'ex allievo di Amici Filippo Bianchi in una lunga intervista a fanpage.it 'C'è un limite a tutto'. Bianchi si riferisce al trattamento riservato alla sua ex fidanzata Rosa Di Grazia, ballerina Amici 2021, dalle critiche e gli attacchi che riceva da parte della maestra Alessandra Celentano. AMICI 2021, GLI ATTACCHI DI ... Filippo Bianchi, difende la ex fidanzata di Rosa di Grazia, ballerina Amici 2021, dalle critiche e gli attacchi che riceva da parte della maestra Alessandra Celentano.