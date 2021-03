Zona rossa, il leghista Borghi: “Io divento matto. La chiusura delle attività deve essere una decisione politica, non della Cabina di regia” (Di domenica 28 marzo 2021) “Io voglio che diverse opinioni siano portate in Parlamento e dopo ci sia una decisione politica. Se si va in Parlamento e il Pd, il Movimento 5 Stelle o Forza Italia voteranno per le chiusure, i cittadini devono sapere che quei partiti le sostenevano. E che le chiusure dei negozianti e ristoratori non dipendono da un’entità astratta come Cabina di regia o CTS, ma da un tuo rappresentante”. Così il deputato della Lega ed economista Claudio Borghi durante una diretta Facebook sulla propria pagina ufficiale in cui ha parlato di Zona rossa e blocco delle attività. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) “Io voglio che diverse opinioni siano portate in Parlamento e dopo ci sia una. Se si va in Parlamento e il Pd, il Movimento 5 Stelle o Forza Italia voteranno per le chiusure, i cittadini devono sapere che quei partiti le sostenevano. E che le chiusure dei negozianti e ristoratori non dipendono da un’entità astratta comedio CTS, ma da un tuo rappresentante”. Così il deputatoLega ed economista Claudiodurante una diretta Facebook sulla propria pagina ufficiale in cui ha parlato die blocco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

