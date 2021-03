Vieri snobba la Juventus | «L’Inter mi diverte Merita lo Scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 marzo 2021) Christian, ex attaccante, ha parlato così della lottae del. Le sue dichiarazioni alla Bobo TV Intervenuto alla Bobo TV su Twitch, Christianha parlato così delle ambizionidel. Le sue dichiarazioni. «Conte ha ammesso di aver sbagliato su Eriksen, Christian deve giocare, è bravo a fare le giocate di prima e non sbaglia quasi mai.oggi gioca in un modo tale da essere bellissima da vedere, mipure.senza dubbio di vincere loe il merito più grande è dell’allenatore. Poi Lukaku e Lautaro si completano a perfezione, sono fenomenali e forti». Leggi su Calcionews24.com