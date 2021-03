Un’altra nave in cantiere per le Guardie della Rivoluzione (Di domenica 28 marzo 2021) La marina dei Pasdaran, le Guardie della Rivoluzione dell’Iran (o Irgc), presto si arricchirà di una nuova unità. Da immagini che ci giungono dalla ricognizione satellitare, riportate da Naval News, risulta che presso il cantiere navale Shahid Mahallati di Bushehr è in costruzione una seconda nave tipo catamarano che si aggiungerà alla Shahid Nazeri. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 28 marzo 2021) La marina dei Pasdaran, ledell’Iran (o Irgc), presto si arricchirà di una nuova unità. Da immagini che ci giungono dalla ricognizione satellitare, riportate da Naval News, risulta che presso ilnavale Shahid Mahallati di Bushehr è in costruzione una secondatipo catamarano che si aggiungerà alla Shahid Nazeri. Il InsideOver.

Advertising

MisterZ11847853 : RT @MarcoFlorianMED: ??????CRISI SUEZ & MEDITERRANEO ALLARGATO Il problema del blocco di Suez penso che rinforzi l'esigenza per MMI ed in gen… - Jacop83 : Altra domanda stupida...ma se un’altra nave di grosse dimensioni andasse di prua a spingere sulla fiancata anterior… - ItalianPolitics : RT @MarcoFlorianMED: ??????CRISI SUEZ & MEDITERRANEO ALLARGATO Il problema del blocco di Suez penso che rinforzi l'esigenza per MMI ed in gen… - MaragnoThomas : RT @MarcoFlorianMED: ??????CRISI SUEZ & MEDITERRANEO ALLARGATO Il problema del blocco di Suez penso che rinforzi l'esigenza per MMI ed in gen… - GaviniGiovanni : @Luisamneubauer Se la nave bloccata nel canale di Suez fosse la crisi climatica, i governi starebbero aggiung. altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra nave Vaccino Covid, 14 milioni di dosi al mese: saremo in grado di farli? Il Mattino