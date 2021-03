(Di domenica 28 marzo 2021) Ibattono Doc Rivers, il loro passato degli scorsi 7 anni, il debutto di Vucevic per Chicago si rivela un flop di squadra. E ancora: Barnes segna il canestro della vittoria per i Kings sulla ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Storico #Popovich: 1300 vittorie. Clippers avanti tutta, Boston non molla #Nba -

Ultime Notizie dalla rete : Storico Popovich

La Gazzetta dello Sport

I Clippers battono Doc Rivers, il loro passato degli scorsi 7 anni, il debutto di Vucevic per Chicago si rivela un flop di squadra. E ancora: Barnes segna il canestro della vittoria per i Kings sulla ...E' un traguardo: un commissario tecnico donna che porta alle fasi finali di una ... Fanno eccezione gli Stati Uniti , in particolare con Becky Hammon , assistente diai San Antonio ...