Sci di fondo | Federico Pellegrino e Francesca Franchi campioni d’Italia nelle gare long distance tl con partenza in linea

(Di domenica 28 marzo 2021) Si sono assegnati oggi a Passa Cereda i titoli italiani di sci dinella 30 km femminile e nella 50 km maschile in tecnica libera conin: dopo il titolo nella 15 km tccentra anche titolo nella gara, andando a precedere in volata Giandomenico Salvadori, secondo, e Mirco Bertolina, terzo. Nella prova femminile successo di, che precede Ilaria Debertolis, seconda, ed Elisa Brocard, terza. Si assegnavano oggi, oltre ai titoli della categoria senior, anche quelli della categoria under 23, che al maschile vede vincere Martin Coradazzi (settimo al traguardo) davanti a Luca Del Fabbro (undicesimo) e Ivan Mariani (quindicesimo). Nella gara femminile, invece, il titolo under ...

Super Federico Pellegrino nei Campionati Italiani Assoluti nella 50 km maschile in tecnica libera che ha chuso i tre giorni di competizioni a Passo Cereda oeganizzato dall'US Primiero. Il vincitore ...A Passo Cereda sono iniziati venerdì i Campionati Italiani che chiudono la stagione dellodie sono anche validi come ultima tappa di Coppa Italia. In programma nella prima giornata soltanto le due individuali a cronometro in tecnica classica della categoria senior, 15 km per gli ...Si sono assegnati oggi a Passa Cereda i titoli italiani di sci di fondo nella 30 km femminile e nella 50 km maschile in tecnica libera con partenza in linea: dopo il titolo nella 15 km tc Federico Pel ...