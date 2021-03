Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la loro storia d’amore dentro e fuori dal set (Di domenica 28 marzo 2021) Ricky Tognazzi e Simona Izzo sono una delle coppie più longeve dello starsystem nostrano e che ha trovato un equilibrio professionale essendo entrambi dietro la macchina da presa per lungometraggi e fiction di successo come “Svegliati Amore Mio” in onda il mercoledì su Canale 5. Oggi l’attrice e regista sarà tra gli ospiti di “Domenica Live” insieme al figlio Francesco Venditti a partire dalle 17:00 su Canale 5. Simona Izzo sul finire degli anni Ottanta debutta alla regia con il film tv “Parole E Baci” insieme alla sorella Rossella. Sul set incontra un Ricky Tognazzi, reduce da un rapporto con Flavia Toso, dalla quale ha avuto la figlia Sarah. Ricky Tognazzi e Simona Izzo: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)sono una delle coppie più longeve dello starsystem nostrano e che ha trovato un equilibrio professionale essendo entrambi dietro la macchina da presa per lungometraggi e fiction di successo come “Svegliati Amore Mio” in onda il mercoledì su Canale 5. Oggi l’attrice e regista sarà tra gli ospiti di “Domenica Live” insieme al figlio Francesco Venditti a partire dalle 17:00 su Canale 5.sul finire degli anni Ottanta debutta alla regia con il film tv “Parole E Baci” insieme alla sorella Rossella. Sul set incontra un, reduce da un rapporto con Flavia Toso, dalla quale ha avuto la figlia Sarah.: il ...

