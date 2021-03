Quentin Tarantino: i film scritti ma non diretti (Di domenica 28 marzo 2021) Tutti sanno che Quentin Tarantino è passato da commesso di videoteca a regista stravagante, ma non è esploso sulla scena con Le Iene nel 1992. Sebbene entrambi siano stati rilasciati dopo il suo debutto alla regia, in precedenza aveva venduto le sceneggiature a Natural Born Killers e True Romance, che sarebbero poi state dirette rispettivamente da Oliver Stone e Tony Scott. Natural Born Killers che True Romance sono simili? Sia Natural Born Killers che True Romance sono simili; film incasinati, postmoderni, amanti in fuga che sono aggiornamenti degli anni ’90 di Bonnie e Clyde o Badlands di Terrence Malick (True Romance è molto un pastiche del film di Malick, proprio per la voce fuori campo femminile e la colonna sonora ). Quentin Tarantino-Natural Born Killers Natural Born ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Tutti sanno cheè passato da commesso di videoteca a regista stravagante, ma non è esploso sulla scena con Le Iene nel 1992. Sebbene entrambi siano stati rilasciati dopo il suo debutto alla regia, in precedenza aveva venduto le sceneggiature a Natural Born Killers e True Romance, che sarebbero poi state dirette rispettivamente da Oliver Stone e Tony Scott. Natural Born Killers che True Romance sono simili? Sia Natural Born Killers che True Romance sono simili;incasinati, postmoderni, amanti in fuga che sono aggiornamenti degli anni ’90 di Bonnie e Clyde o Badlands di Terrence Malick (True Romance è molto un pastiche deldi Malick, proprio per la voce fuori campo femminile e la colonna sonora ).-Natural Born Killers Natural Born ...

Advertising

AlessandroFanet : RT @ProfCampagna: 'Quando le persone mi chiedono se sono andato a scuola di cinema, rispondo di no, sono andato al cinema'. Tantissimi aug… - allanpo22646751 : RT @ProfCampagna: 'Quando le persone mi chiedono se sono andato a scuola di cinema, rispondo di no, sono andato al cinema'. Tantissimi aug… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: 'Quando le persone mi chiedono se sono andato a scuola di cinema, rispondo di no, sono andato al cinema'. Tantissimi aug… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Buon compleanno #QuentinTarantino! Oggi uno dei nostri registi preferiti in assoluto compie 58 an… - rockmylifeita : RT@ rockonitalia 58 anni per Quentin Tarantino (Knoxville, 27 marzo 1963): tanti auguri al regista e attore… -