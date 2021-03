(Di domenica 28 marzo 2021) L’avvocato del popolo torna mediatore. Questa volta non nelle vesti di presidente del Consiglio ma di leader in pectore del Movimento 5 Stelle. Un resenza corona, Giuseppe Conte, che in queste ore è chiamato a sciogliere due intricatissimi nodi: il primo si chiama piattaforma Rousseau, con la quale Beppe Grillo e l’ex premier stanno provando faticosamente a trovare un accordo; l’altro è la regola dei due, blindata dal garante M5S tra i malumori della vecchia guardia che sperava in una deroga. Su questo tema, però, nonostante le proteste di diversi big al secondo mandato, Grillo resta inflessibile: il tetto dei dueè un pilastro inamovibile, va ripetendo il comico genovese. Provando in qualche modo a rassicurare i parlamentari che con la fine della legislatura concluderanno il loro secondo mandato: “Non sarete ...

ilriformista : Sull’ex premier Conte e la futura alleanza con i Dem pesa la querelle con Casaleggio. Un big 5 Stelle confessa al R… - M5S_Europa : Per tornare alla vita normale servono i #vaccini. #BigPharma ha degli obblighi verso la collettività. Eppure oggi s… - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Pd e M5s crescono con Conte e Letta, ancora in calo il gradimento di Draghi - i_dellac : @PoliticaPerJedi @BentivogliMarco @EnricoLetta Le primarie hanno senso se contesa è tra candidati che incarnano lin… - manu_etoile : RT @Adnkronos: #M5S, ancora tensioni su due mandati -

Ultime Notizie dalla rete : M5S ancora

Come scrive Adnkronos, il Partito Democratico guidato da Enrico Letta "si presentadiviso e ... La ferma posizione delsulle candidature di Roma, però, potrebbe essere d'intralcio all'intesa, ...56% dell'ex BCE (ma con calo di 3 punti percentuali nei giorni del nuovo Decreto che ponel'Italia in semi - lockdown ) contro il 41% del leader in pectore( - 1) e della presidente FdI, ..."L'ho detto a Conte - ha proseguito - io resterò nel M5S se resta questo pilastro ... (Rai News) Certo non è di grande aiuto per un leader che non è ancora tale trovarsi nelle condizioni di prendere ...L'unica certezza è quella che il Pd vuole fare le primarie. A parte la promessa in questo senso di Enrico Letta, però, resta davvero poco altro al centrosini ...