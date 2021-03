In Olanda fedeli in chiesa violando le norme | giornalisti aggrediti

(Di domenica 28 marzo 2021) Moltiinhanno violato le regole contro la pandemia e durante un servizioco alcuni federli sono andati all''attacco' dei reporter, impegnati in una serie di servizi proprio ...

Advertising

Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda fedeli

Globalist.it

Moltiinhanno violato le regole contro la pandemia e durante un servizio giornalistico alcuni federli sono andati all''attacco' dei reporter, impegnati in una serie di servizi proprio sulle ...Offre i suoi servigi di chirurgo militare ine in Italia, poi in diversi insediamenti ... Allora, su consiglio degli amici più, decide di fuggire da Basilea e di riprendere la sua vita ...A Urk e Krimpen aan den ljseel due chiese protestanti hanno aperto le porte a centinaia di visitatori nonostante le rigide normative anti-coronavirus e le critiche pubbliche.