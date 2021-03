FisioScience | la startup che ha rivoluzionato la fisioterapia

(Di domenica 28 marzo 2021)è lainnovativa che hala formazione in, creando il “Netflix per fisioterapisti”, la casa editrice e le lezioni all’Universitàè nata nel 2018 con l’obiettivo di migliorare la divulgazione scientifica in. “In un’epoca in cui le fake news fanno da padrone nella vita quotidiana e nelle notizie che… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FisioScience startup

ladigetto.it

Creare un punto di riferimento per i professionisti e gli studenti di fisioterapia: un luogo di aggregazione, informazione, scambio e crescita che si ponga anche come strumento di contrasto alle fake ...Per informazioni:è unainnovativa che ha rivoluzionato la formazione in fisioterapia, creando il 'Netflix per fisioterapisti' fino alla casa editrice ed alle lezioni all'...