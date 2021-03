F1, il Gp del Bahrein lo vince Hamilton davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari fuori dal podio (Di domenica 28 marzo 2021) Il mondiale di Formula 1 comincia come era finito: nel segno di Lewis Hamilton. Sul podio Max Versatappen, partito in pole, mentre il terzo posto è del compagno di squadra dell’inglese Valtteri Bottas. Ferrari deludenti, sesta e ottava. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Il mondiale di Formula 1 comincia come era finito: nel segno di Lewis. SulMax Versatappen, partito in pole, mentre il terzo posto è del compagno di squadra dell’inglese Valtterideludenti, sesta e ottava. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

