Enrico Vaime è morto. L'autore radio e tv si è spento al Policlinico Gemelli (Di domenica 28 marzo 2021) morto oggi a Roma Enrico Vaime. Considerato come uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, Vaime si è spento al Policlinico Gemelli. Aveva 85 anni. Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021)oggi a Roma. Considerato come uno dei più grandi autorifonici e televisivi,si èal. Aveva 85 anni.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - HuffPostItalia : Addio a Enrico Vaime, grande autore di radio e tv - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - tittimaestra : RT @diiorio_f: Enrico Vaime era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Non c’è più e siamo tutti tanto più poveri. Un abbrac… - fiorenzamarcel1 : RT @marcimarti17: E' morto Enrico Vaime, grande autore per radio e televisione -