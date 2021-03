Due chili di droga nella spazzatura, maxi sequestro a Napoli (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si placa l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli: nel mirino dei militari della compagnia di Bagnoli, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania il rione Traiano. 88 le persone identificate e 47 i veicoli controllati. In un parco di Via Catone rinvenuta e sequestrata una Beretta 84 FS con matricola abrasa completa di caricatore e 12 proiettili cal. 9. Poco distante, nell’intercapedine di un muro perimetrale rinvenuti altri 42 proiettili 9×21, 41 cal. 22 e 18 cartucce cal. 12. Oltre un chilo di cocaina (1290 grammi) e 790 grammi di hashish sono stati trovati nella scocca di vettura abbandonata. Il contesto è sempre quello di Via Catone anche per quanto riguarda la droga – quasi mezzo chilo di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si placa l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di: nel mirino dei militari della compagnia di Bagnoli, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania il rione Traiano. 88 le persone identificate e 47 i veicoli controllati. In un parco di Via Catone rinvenuta e sequestrata una Beretta 84 FS con matricola abrasa completa di caricatore e 12 proiettili cal. 9. Poco distante, nell’intercapedine di un muro perimetrale rinvenuti altri 42 proiettili 9×21, 41 cal. 22 e 18 cartucce cal. 12. Oltre un chilo di cocaina (1290 grammi) e 790 grammi di hashish sono stati trovatiscocca di vettura abbandonata. Il contesto è sempre quello di Via Catone anche per quanto riguarda la– quasi mezzo chilo di ...

rtl1025 : ?? I controlli per gli spostamenti in #zonarossa hanno permesso alla polizia di #Milano di scoprire due spacciatori… - anteprima24 : ** Due chili di #Droga nella spazzatura, maxi #Sequestro a ##Napoli ** - chweegyu : // peso ho perso un altro chilo, in due mesi ho perso sei chili dovrei essere contenta ma li sto perdendo perché non sto bene - hwasmemories : @svnrisevt anche a me capita a volte di perdere due chili a caso ?????? solo che tu ne hai perso 7 sono un sacco.. - tudissi : @stefanobellelli @Pietro_Praglio Siri ricordami di comprare due chili di vongole che qui c'è un altro liberale all'italiana affamato -