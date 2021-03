Covid, Breton: “Immunità a metà luglio in Europa” (Di domenica 28 marzo 2021) In Europa c’è ”la capacità di produrre e fornire le dosi del vaccino necessarie a raggiungere l’Immunità collettiva” rispetto al coronavirus a metà luglio. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Industria Thierry Breton intervistato da radio Rtl, dall’emittente tv Lci e dal quotidiano Le Figaro. Si sta aprendo una nuova fase della lotta contro la pandemia, ha affermato Breton, sostenendo che dopo un periodo di adattamento, la produzione industriale di vaccini sembra ora procedere senza intoppi. Il commissario europeo ha quindi affermato con “certezza” che “360 milioni di dosi” del vaccino anti Covid saranno consegnate in Europa alla fine del terzo trimestre, oltre 420 milioni a metà luglio. Numeri “necessari per ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 marzo 2021) Inc’è ”la capacità di produrre e fornire le dosi del vaccino necessarie a raggiungere l’collettiva” rispetto al coronavirus a. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Industria Thierryintervistato da radio Rtl, dall’emittente tv Lci e dal quotidiano Le Figaro. Si sta aprendo una nuova fase della lotta contro la pandemia, ha affermato, sostenendo che dopo un periodo di adattamento, la produzione industriale di vaccini sembra ora procedere senza intoppi. Il commissario europeo ha quindi affermato con “certezza” che “360 milioni di dosi” del vaccino antisaranno consegnate inalla fine del terzo trimestre, oltre 420 milioni a. Numeri “necessari per ...

