Carlo e Camilla voltano pagina: in Grecia per dimenticare le polemiche con Harry e Meghan (Di domenica 28 marzo 2021) Il principe Carlo e la consorte Camilla sono volati in Grecia per l’anniversario dell’indipendenza, voltando pagina sulle polemiche reali. (Getty Images)Un anno dopo la separazione dei duchi del Sussex dall’Inghilterra e dagli obblighi reali, la Megxit ha presentato il conto salato che ci si attendeva in un’intervista di due ore concessa ad Oprah. Nell’occasione l’ex attrice di Suit ha parlato delle ragioni che l’hanno indotta a lasciare la Gran Bretagna e convincere il marito a separarsi dalla famiglia d’origine e dagli oneri-onori del titolo reale. Meghan ha spiegato di non essersi sentita protetta dall’invadenza e dalle falsità della stampa britannica ed anzi di aver notato come “L’Istituzione” (entità che gestirebbe gli affari reali e che pare non combaci con la ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 28 marzo 2021) Il principee la consortesono volati inper l’anniversario dell’indipendenza, voltandosullereali. (Getty Images)Un anno dopo la separazione dei duchi del Sussex dall’Inghilterra e dagli obblighi reali, la Megxit ha presentato il conto salato che ci si attendeva in un’intervista di due ore concessa ad Oprah. Nell’occasione l’ex attrice di Suit ha parlato delle ragioni che l’hanno indotta a lasciare la Gran Bretagna e convincere il marito a separarsi dalla famiglia d’origine e dagli oneri-onori del titolo reale.ha spiegato di non essersi sentita protetta dall’invadenza e dalle falsità della stampa britannica ed anzi di aver notato come “L’Istituzione” (entità che gestirebbe gli affari reali e che pare non combaci con la ...

