Cagliari | Ceppitelli | «Salvezza? Siamo convinti di potercela fare»

(Di domenica 28 marzo 2021) Luca, difensore del, ha parlato sulle pagine de L’Unione Sarda della stagione dei rossoblù: le sue dichiarazioni Luca, difensore del, ha parlato sulle pagine de L’Unione Sarda della stagione dei rossoblù e non solo. Le sue dichiarazioni. STAGIONE DIFFICILE – «Sì, ho vissuto questa situazione in diversi campionati, ma oggi la sensazione è totalmente differente, la classifica è preoccupante ma abbiamo la forza per venirne fuori.esperti, c’è la convinzione di farcela. Certo, la sconfitta a La Spezia ha complicato le cose, ma daremo il massimo per rimediare». DI FRANCESCO E SEMPLICI – «Di Francesco aveva un’idea di gioco ben precisa, ma con le nostre caratteristiche faticavamo a trovare la quadratura che lui ha sempre cercato. La bravura di Semplici è quella ...

